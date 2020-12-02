Son dakika haberi: RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza - Son Dakika

Son dakika haberi: RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza

02.12.2020 23:08
Son dakika haberi: RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza, System.String[]

Son dakika habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir programdaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle Habertürk hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir programdaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle Habertürk hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı yayınını görüştü. Yayında CHP'li Ali Mahir Başarır, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alarak ağır sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden tepki verilmiş, daha sonra ise Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Vatandaş şikayetlerini de dikkate alan Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına aldı. RTÜK, Habertürk TV'de 28 Kasım tarihinde yayımlanan "Gerçek Fikri Ne?" isimli programa konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş" ifadelerini değerlendirdi. Değerlendirme müzakerelerinde, yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir'in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır'ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmediğinin görüldüğü belirtildi. Ayrıca Başarır'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığı da tespit edildi.

Uzman raporunda yer alan yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağıladığı görüşünü onaylayan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Habertürk hakkında Kanun'daki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebilecek. Aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansı iptal edilebilecek.

(İHA)

Son dakika haberi: RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza

Cumhuriyet Halk Partisi, Habertürk, Radyo, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza - Son Dakika


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