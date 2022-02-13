RTÜK'ten üç uluslararası haber sitesinin lisans alma zorunluluğuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), resmi olarak misyonu ve vizyonu belli olan Üst Kurulun, asla "Habercilik yapılmasın, haberlere kota konulsun ya da haberler engellensin" gibi bir tavır sergilemeyeceğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında kuruma yönelik haksız ithamlarda bulunulduğu belirtildi.

RTÜK'ün aktif olarak görsel ve işitsel yayıncılık yapılan yerli ve yabancı muadilleri gibi üç uluslararası internet haber sitesinin de yasa gereği, lisans alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ilgili uyarının yapılmasına 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesi gereğince karar verildiği kaydedildi.

"Çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı görülmektedir"

Yasaya göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, Üst Kuruldan yayın lisansı almak zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, bu durumun içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunsa bile, Türkçe ya da başka bir dilde Türkiye'ye yönelik yayın yapan, reklamlara yer veren yayın kuruluşlarını da kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlgili yayın kuruluşlarının URL adreslerinde yapılan incelemede ana ekranlarında 'Canlı' sekmesi ve 'Video' sekmelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. 'Canlı' sekmesinden düzenli yayına geçilebildiği, 'Video' sekmesindense 'Dünya, Avrupa, Ekonomi, Spor, Gezi, Kültür, Programlar' başlıkları altında çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Üst Kurulun misyonu ve kalite politikasına ilişkin maddelere yer verilen ve RTÜK'ün çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, "Resmi olarak misyonu ve vizyonu belli olan Üst Kurul, 'Habercilik yapılmasın, haberlere kota konulsun ya da haberler engellensin' gibi bir tavrı asla sergilemez. Sektöre rehber olan RTÜK, iddiaların aksine haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır." ifadeleri kullanıldı.

Lisans alan uluslararası platformlar mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirdi

Kurulun, internet ortamında faaliyet gösteren yayıncılarla web tabanlı isteğe bağlı yayıncılık kuruluşlarını da geleneksel yayın yapan radyo ve televizyon yayıncıları gibi aynı şekilde denetlediği belirtilen açıklamada, uluslararası seç-izle platformlarının Türkiye'ye güvenerek gerekli lisanslarını aldığı, ofislerini açtığı, istihdam sağlayarak mali ve hukuki tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri aktarıldı.

Pek çok internet sitesine bugüne kadar RTÜK'ün resmi internet sitesi üzerinden gerekli duyurular yapılarak lisans müracaatı yapmalarının tavsiye edildiği ve başvurular sonrası muhtelif sitelere herhangi bir sorun yaşanmadan gerekli izinlerin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıkça görüldüğü üzere kanundan kaynaklanan yükümlülük gereği uluslararası basına yönelik RTÜK tarafından yapılan düzenleme faaliyetlerini eleştirenlerin kaynağı, yine belirli bir kesimin sırf muhalefet etme adına ortaya attığı argümanlara dayanmaktadır. Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda kendi kanunuyla çalışan Üst Kurul, görevini hakkıyla yerine getirmektedir. İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur."