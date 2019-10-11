RTÜK'ten uyarı: Ordunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek yayınlara müsamahamız yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda uyardı.



RTÜK açıklamasında "Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır." dedi.