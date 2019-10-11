Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten uyarı: Ordunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek yayınlara müsamahamız yok
Son Dakika Dünya RTÜK'ten uyarı: Ordunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek yayınlara müsamahamız yok

RTÜK'ten uyarı: Ordunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek yayınlara müsamahamız yok

1 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda uyardı.

RTÜK'ten uyarı: Ordunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek yayınlara müsamahamız yok, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda uyardı.


RTÜK açıklamasında "Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır." dedi.

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Barış Pınarı Harekatı, TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:06 
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