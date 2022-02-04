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RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım - Son Dakika

RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım

04.02.2022 17:56
RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uyarılara rağmen yayında yasa ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve diziler nedeniyle bazı kanallara cezai yaptırım uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uyarılara rağmen yayında yasa ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve diziler nedeniyle bazı kanallara cezai yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yaptırımlara rağmen aynı ihlalleri sürdüren televizyon kuruluşlarına yönelik cezai müeyyidelerin ağırlaştırılacağı belirtildi.

Farklı kanallarda yayınlanan gündüz kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK'ün, ailenin korunması ilkesiyle milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alınmasına cezai müeyyideyle karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, FOX'un "Fulya ile Umudun Olsun", SHOW TV'nin " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", Beyaz TV'nin "Hayatta Her Şey Var", STAR TV'nin "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" ve ATV'nin " Esra Erol'da" programlarında küfür, argo, kaba ifadelerin kullanılması ile milli ve manevi değerler, genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık bulunduğu gerekçesiyle idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, FOX'un "Yasak Elma" dizisinde evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ve Kanal D'nin "Yargı" dizisinde yoğun şiddet sahneleri nedeniyle 2 kanala idari para cezasının uyguladığı kaydedildi.

TV 8'nin "Survivor Allstar" yarışmasında da kişiler arasında hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki oluşturması nedeniyle idari para cezasının verildiği bildirilen açıklamada, Flash TV'nin "Sosyal Haber" programına ise sosyal paylaşım platformu Tiktok'un çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki eden kaba ve argo ifadeler içeren videoları nedeniyle ceza uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Halk TV'nin "İki Yorum" programında Levent Gültekin'in emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler, Tele 1'de "18 Dakika" programında İslam'la terörü bağdaştıran söylemler ve Virgin Radyo'da "Mesut Süre ile Rabarba" programında alkol kullanımı ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.???????

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Fulya ile Umudun Olsun, Didem Arslan Yılmaz, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım - Son Dakika
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