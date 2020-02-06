RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza - Son Dakika

RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza

7 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından FOX, KRT, Halk TV, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından FOX, KRT, Halk TV, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, kurul toplantısında görüşüldü.

Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı.

Elazığ'daki depreme ilişkin yayınlar incelendi

RTÜK, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı.

Üst Kurul'da Elazığ'daki deprem sonrasında KRT kanalında yayınlanan yorumların halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmediği, izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte olduğu kanaatine varıldı.

Toplantıda, Serdar Akinan'ın, "arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği" iddiası da değerlendirildi.

İnceleme sonucunda, kanunun "soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal eden KRT'ye para cezası verildi.

Korku ve paniğe neden olan kanallara ceza

Üst Kurul, Ceviz Kabuğu programında, depremle ilgili izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye de para cezası uyguladı.

RTÜK ayrıca, "sorumlu habercilik anlayışından uzak bir şekilde halkta korku ve panik yaratan iftira niteliğindeki deprem yayınları" nedeniyle Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e de idari para cezası verdi.

Habertürk, Deprem, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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