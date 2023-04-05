Yayın ilkelerini ihlal ettiği anlaşılan medya kuruluşlarına RTÜK'ten ceza yağdı! - Son Dakika
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Yayın ilkelerini ihlal ettiği anlaşılan medya kuruluşlarına RTÜK'ten ceza yağdı!

05.04.2023 15:43

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçe göstererek FOX TV, Flash Haber, Halk TV ve Tele1'e idari para cezasına çarptırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Toplantının ardından birçok kanala ceza verildi.

FOX TV'YE PARA CEZASI

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü. FOX TV'de Ana Haber Bülteni sunucusunun "yayında basın mensubu kimliğini bir kenara bırakıp adeta bir muhalefet siyasi parti temsilcisi gibi tavır takınarak" yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

YAYINCILIK İLKELERİNİ İHLAL ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Flash Haber, hakkında yakalama kararı bulunan bir konuğun, "hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı" şeklindeki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi. Halk TV ile Tele1'e ise yayınlarda resmi açıklamalara rağmen gerçek dışı iddialarda bulunulduğu gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Murat Gunes: A habere atv ye ve diğer bütün kanallara da ödül mü verdin RTÜK..kim gerçekleri gösteriyorsa hemen ceza kes kimse yanlışları görmesin yazık ülke bitmis Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ender Kervancıoğlu: A habere de madalya tak RTÜK. Ne kadar kurum varsa siyasi baskıyla hareket ediyorç Her yeri ele geçirdiler. Cevap Yaz 33 7 Yayından Kaldır
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Fox Tv, Halk Tv ve Tele1'e Yüzde 3 İdari Para Cezası Verildiğini Duyurdu RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Fox Tv, Halk Tv ve Tele1'e Yüzde 3 İdari Para Cezası Verildiğini Duyurdu RTÜK'ten TV kanallarına ceza RTÜK'ten TV kanallarına ceza

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Son Dakika Güncel Yayın ilkelerini ihlal ettiği anlaşılan medya kuruluşlarına RTÜK'ten ceza yağdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayın ilkelerini ihlal ettiği anlaşılan medya kuruluşlarına RTÜK'ten ceza yağdı! - Son Dakika
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