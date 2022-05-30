RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza

FOX Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin geçtiğimiz günlerde ana haber bülteninde bardak fırlatması çok tartışıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi.

RTÜK ÜYESİ KONURALP DUYURDU

RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı: "Selçuk Tepeli'nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV'ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"