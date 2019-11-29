Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar
Son Dakika Güncel RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar - Son Dakika

RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar

6 saat önce

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti.

RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar, System.String[]

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti.

Üst Kurulun yayınları kaydettiği Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) incelendiğinde bazı medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmadığı tespit edildi.

Üst Kurul, bütün yayıncı kuruluşları ses seviyelerine azami dikkat göstermeleri konusunda uyardı.

Buna göre, ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır. Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir. Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur. Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla yükümlüdürler. Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını da duyurdu.

(Mehmet Kalay/İHA)

TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]