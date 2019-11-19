RTÜK Tokyo'ya çıkartma yaptı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve üst kurul üyeleri, 56. Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin (ABU) Tokyo'daki yıllık toplantısına katıldı.



56. Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) yıllık toplantıları 17-22 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleniyor. Toplantılara, Türkiye'den yayıncılık alanında hizmet veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar katılıyor. Teması "Çeşitli Görsel-İşitsel Deneyimlerin Getirdiği Meydan Okumaları Göğüslemek-İzleyici ve Dinleyicilerin Güvendiği Medya" olan toplantı, bu yıl Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu Japonya Yayın Kurumu (NHK) tarafından gerçekleştiriliyor.



RTÜK Heyeti, müzakerelerde



ABU toplantılarına RTÜK'ten Başkan Şahin ve üst kurul üyesi Arif Fırtına ile Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan Yardımcısı Deniz Güler katıldı. İzleyici ve dinleyici kitlelerin güvenini kazanmak için tam zamanlı olarak en iyi görsel ve işitsel deneyimleri sunma konusunda fikir teatisi gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılar adil ve doğru bilgi teminatı için kararlılık vurgusu yaptı.



1964 yılında kurulan ABU, Asya'nın en büyük yayın kuruluşları birliği konumunda. Birliğin 71 ülke ve bölgeden 274 üyesi bulunuyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU'nun Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. - ANKARA