RTÜK Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliye çalışmalarının sağlıklı aktarılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Ukrayna'da yaşayan vatandaşların tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiğini belirterek, tahliyelerle ilgili Dışişleri Bakanlığının yaptığı girişimlerin aktarılmasının sağlıklı bir algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan askeri müdahalesiyle meydana gelen olayların milleti çok derinden üzdüğü ifade edildi.

Gelişmeler hakkında, özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşların tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiğine, Ukrayna Büyükelçiliği ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır.

Yapılan haberlerde, özellikle Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesinde, Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu girişimlerin aktarılması sağlıklı bir algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki yayınları hem Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyenler hem de tahliye edilecekleri Türkiye'de bekleyenler yakından takip etmektedir. Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır."

"Türk medyasının, savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını dünyaya göstereceğini biliyoruz"

Açıklamada, kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının haberciliğin gereği olduğuna işaret edilerek, yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılmasının yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından elzem olduğunun altı çizildi.

Duyarlı herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesinin son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz. Türk medyasının, askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak, savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz." ifadelerine yer verildi.