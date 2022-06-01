RTÜK'ün 1.5 Yıllık Ceza Karnesi: Fox Tv, Krt Tv, Halk Tv, Tele 1 ve Flash Tv'ye Toplam 91 Defa Para Cezası; A Haber, Ülke Tv, Tv Net'e Ceza Yok - Son Dakika
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RTÜK'ün 1.5 Yıllık Ceza Karnesi: Fox Tv, Krt Tv, Halk Tv, Tele 1 ve Flash Tv'ye Toplam 91 Defa Para Cezası; A Haber, Ülke Tv, Tv Net'e Ceza Yok

01.06.2022 15:20
RTÜK'ün 1.5 Yıllık Ceza Karnesi: Fox Tv, Krt Tv, Halk Tv, Tele 1 ve Flash Tv'ye Toplam 91 Defa Para Cezası; A Haber, Ülke Tv, Tv Net'e Ceza Yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son 1,5 yılda FOX TV’ye 19, KRT TV’ye 12, Halk TV’ye 28, Tele 1’e 28, Flash TV’ye ise 4’er kez olmak üzere toplam 91 defa para cezası verdi. Üst kurul, aynı sürede Beyaz TV, Kanal D, Show TV, TV 8, Star TV, TGR Haber’e sadece 1’er defa para cezası uygularken; A Haber, Ülke TV, TV Net’e ise ceza vermedi.

Mahir BAĞIŞ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son 1,5 yılda FOX TV'ye 19, KRT TV'ye 12, Halk TV'ye 28, Tele 1'e 28, Flash TV'ye ise 4'er kez olmak üzere toplam 91 defa para cezası verdi. Üst kurul, aynı sürede Beyaz TV, Kanal D, Show TV, TV 8, Star TV, TGR Haber'e sadece 1'er defa para cezası uygularken; A Haber, Ülke TV, TV Net'e ise ceza vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını eş zamanlı olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye ceza vermesiyle bir kez daha gündeme gelen RTÜK, 2021 yılı ve 2022 yılının 1 Ocak-31 Mayıs arasını kapsayan ilk 5 ayda FOX TV, KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye toplamda 91 defa para cezası kesti.

5 KANALA 91 DEFA, 6 KANALA 7 DEFA CEZA KESİLDİ, 4 KANALIN İSE HİÇ CEZASI YOK

Üst kurul aynı tarihlerde ATV, Beyaz TV, Kanal D, Show TV, Star TV, TGRT Haber kanallarına toplamda 7 kez para cezası uygularken A Haber, Ülke TV, TV Net ve Kanal 7'ye herhangi bir idari yaptırım cezası vermedi.

RTÜK'ün 2021 yılında uyguladığı ceza oranları ve kanallar şöyle:

"FOX TV: 2 defa yüzde 3, 9 defa yüzde 2, 1 defa yüzde 1 oranında,

KRT: 7 defa yüzde 2, 1 defa yüzde 3 oranında,

Halk TV: 6 defa yüzde2, 1 defa yüze 1, 15 defa yüzde 2 oranında,

Tele 1: 5 defa yüzde 3, 14 defa yüzde 2 oranında,

A Haber: 0,

Ülke TV: 0,

TV Net: 0,

Kanal 7: 0…"

SON 5 AYDA FOX TV, KRT TV, HALK TV, TELE 1 VE FLASH TV'YE TOPLAM 24 CEZA

RTÜK, 2022 yılının 1 Ocak-31 Mayıs olmak üzere ilk 5 ayında FOX TV'ye 4, KRT'ye 4, Halk TV'ye 5, Tele 1'e 7, Flash TV'ye 4'er defa olmak üzere toplam 24 ceza verdi. Üst kurul, yine aynı zaman diliminde ATV, Beyaz TV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8 ve TGRT Haber'e 1 defa olmak üzere ceza verirken, cezaların nedeni kamuoyunda tepki çeken 'kadın programları' oldu.

SON CEZA CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI YAYINLAYAN KANALLARA

Kurul son olarak 30 Mayıs Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika'ya para gönderildiği açıklamasını "eş zamanlı" olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası vermişti. Ana muhalefet partisi liderinin açıklamalarının yayınlanmasına verilen ceza kamuoyunda tepki çekmişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK'ün 1.5 Yıllık Ceza Karnesi: Fox Tv, Krt Tv, Halk Tv, Tele 1 ve Flash Tv'ye Toplam 91 Defa Para Cezası; A Haber, Ülke Tv, Tv Net'e Ceza Yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün 1.5 Yıllık Ceza Karnesi: Fox Tv, Krt Tv, Halk Tv, Tele 1 ve Flash Tv'ye Toplam 91 Defa Para Cezası; A Haber, Ülke Tv, Tv Net'e Ceza Yok - Son Dakika
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