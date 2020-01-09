RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor - Son Dakika Magazin

RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor

14 dakika önce

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması" yaptı.

RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor, System.String[]

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması" yaptı.


Araştırmada, farklı kategorilerdeki televizyon izleme tercihleri sorulan çocukların yüzde 51,5'i dizileri, yüzde 41'i filmleri, yüzde 28'i ise canlı spor müsabakaları ve spor programlarını düzenli olarak izlediği ortaya çıktı. Çizgi film ve çocuk programlarını izleyen çocukların oranı ise 11,2'de kaldı.


Öğrencilerin yüzde 53,2'si televizyonda hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini ifade etti. Böylece araştırmaya katılan çocukların dizi izleme oranı, çizgi film izleme oranının yaklaşık 5 katını oluşturdu.


Çocukların hiç tercih etmediği program türlerinde ilk sırayı açık oturumlar alırken bunu magazin programları ile çizgi filmler takip etti. Araştırmaya katılan çocukların yarısından fazlası hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini bildirdi. Bu tür programlar, ortaokul öğrencilerinin de en az tercih ettikleri arasında yer aldı.


Eğitim ve belgesel programlarının tercih oranı


Çocukların yüzde 20,7'si eğitim programlarını düzenli takip ederken, bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı yüzde 39'a ulaştı.


Belgesel programlarını ise araştırmaya katılanların yüzde 21,5'i düzenli izlediğini belirtirken, yüzde 32,9'u hiç izlemediğini ifade etti.


Araştırmaya katılan çocukların yaklaşık 4'te biri haber programlarını düzenli izlenirken bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı ise 25,9'da kaldı.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:56 
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