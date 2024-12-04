RTÜK'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti - Son Dakika
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RTÜK'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti

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RTÜK'ün üst sınırdan idari para cezaları ve yayın durdurma cezası verilen Yabani dizisi iki hafta yayınlanmayacak. Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de verilen cezadan dolayı değişti.

04.12.2024 13:51  Güncelleme: 13:59
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verdi. Büyük ses getiren durdurma cezalarının ardından NOW'da ekrana gelen Yabani dizisi için final kararı da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelen dizi için yayın durdurma cezası artık kanala iletildi.

RTÜK'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti

YABANİ İKİ HAFTA YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak.

RTÜK'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu sebepten ötürü değişti. Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final tarihi yeniden belirlenecek.

RTÜK\'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti

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Son Dakika Medya RTÜK'ün cezası sonrası iddialı dizinin final tarihi değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    İyi oldu Bıktık Artık Yeter Bunlardan 9 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Opuserek ahlakimizi bozmayın kadınları oldurup kan dökülen diziler gosterin. Bizim sevgiye tahammülümüz yok. Love is love. 2 3 Yanıtla
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