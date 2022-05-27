RTÜK'ün Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığına Siyasilerden Tepki - Son Dakika
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RTÜK'ün Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığına Siyasilerden Tepki

27.05.2022 16:38
RTÜK'ün Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığına Siyasilerden Tepki

RTÜK’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD'ye para aktarılmasıyla ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlatması tepki çekti. CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Biçare RTÜK yönetimine sesleniyorum: Korkmayın geliyor gelmekte olan!” dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Sansürcüler kaybedecek. Türkiye’yi sarayı yenip özgürleştireceğiz. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD'ye para aktarılmasıyla ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlatması tepki çekti. CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biçare RTÜK yönetimine sesleniyorum: Korkmayın geliyor gelmekte olan!" dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Sansürcüler kaybedecek. Türkiye'yi sarayı yenip özgürleştireceğiz. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

CHP'li ve İYİ Partili siyasiler, RTÜK tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yayınladıkları için KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlatılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Siyasilerin sosyal medya paylaşımları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Biçare RTÜK yönetimine sesleniyorum: Korkmayın geliyor gelmekte olan!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sansür edilmesi için başlatılan RTÜK girişimini şiddetle kınıyoruz. Bunun peşini bırakmayacağız. Sansürcüler kaybedecek. Türkiye'yi sarayı yenip özgürleştireceğiz. Hodri meydan. Özgürlük ve demokrasi kazanacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Halkın parasını yurtdışına kaçırmak serbest, söylemek yassah! RTÜK, YSK ve Yargı iktidar aparatlığına devam ediyor hala…

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Seçime giderken muhalif kanalları yok etmeye çalışıyorlar. Sn Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk açıklamaları bal gibi haber konusudur. Olmasa da RTÜK'e ne?! YSK'nın 16 Nisan referandumunda yaptığı gibi RTÜK de kendini mahkeme yerine koyarsa eğer farklı siyasi tedbirler uygulanmalıdır.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: Saray'ın yan bahçesi RTÜK, yine Tek Adam'a kalkan olmak için harekete geçmiş. Şunu iyi bilin; Doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz! Susturamayacaksınız, korkutamayacaksınız! Halkı kandırmanıza izin vermeyeceğiz! İlk seçimde sizi sandıkta göndereceğiz!

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: 'Gençler Olarak Sizler Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın, Yeter Ki Sandığa Gittiğinizde Elinizi Vicdanınıza Koyup Oy Kullanın. Kılıçdaroğlu: 'Gençler Olarak Sizler Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın, Yeter Ki Sandığa Gittiğinizde Elinizi Vicdanınıza Koyup Oy Kullanın. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK'ün Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığına Siyasilerden Tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığına Siyasilerden Tepki - Son Dakika
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