TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasına mahkemeden durdurma kararı - Son Dakika
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TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasına mahkemeden durdurma kararı

26.10.2022 12:23
TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasına mahkemeden durdurma kararı

RTÜK'ün TELE1 kanalına verdiği 3 günlük karartma cezası, mahkeme tarafından durduruldu. Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karara ilişkin bir açıklama da yayınlandı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE1 kanalına verdiği 3 günlük karartma cezasını durdurdu.

DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAYINLANDI

TELE1'in aktardığına göre, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin oy birliği ile verdiği karar şöyle:

1-Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2-Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3-Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

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