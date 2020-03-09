RTÜK üniversitelerle buluşuyor. - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son iki yıldır başlattığı zincir toplantılara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce "RTÜK Medya Buluşmaları" adıyla sektör temsilcileriyle aynı masa etrafında iki kez buluşan RTÜK, bu kez akademik camiayla ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

"RTÜK-ÜNİVERSİTE BULUŞMALARI"

Özellikle İletişim Fakültelerinin yöneticileri ve hocalarıyla sıcak temas sağlayacak RTÜK, ilerleyen aşamalarda sürece öğrencileri de dahil edecek.

"RTÜK-Üniversite Buluşmaları" ismiyle gerçekleştirilecek ve periyodik olarak düzenlenecek toplantıların ilki 12 Mart tarihinde İstanbul'da yapılacak.

Toplantıya İstanbul ve KKTC'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinden yaklaşık 40 akademisyen katılacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşmasıyla başlayacak etkinlik, Üst Kurul yöneticilerinin sunumlarıyla devam edecek. Toplantının ikinci kısmındaysa RTÜK Üyeleri ve katılımcı akademisyenler karşılıklı olarak sektöre ilişkin görüş ve önerilerini paylaşacak.

Zincir toplantıların ikincisi ise, 20 Mart'ta ülke genelindeki İletişim hocalarıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

ŞAHİN: "HEYECANLIYIZ"

Toplantıyı değerlendiren Üst Kurul Başkanı Şahin, kendisinin de İletişim Fakültesi mezunu olduğunu vurgulayarak, "sektörümüzün önemli paydaşlarından olan akademik camiayla buluşacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız, ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. İletişim Fakültelerine ve öğrencilerine kapılarımız soruna kadar açık. Birlikte ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kamuoyu araştırmalarımızı karşılıklı olarak paylaşacağız. Velhasılı çok önemli çıktılar bekliyoruz. İletişim alanındaki akademik camiayı ve öğrencilerini çok önemsiyoruz. Radyo ve televizyon sektörünün insan kaynağını yetiştiren İletişim Fakültelerine pozitif ayrımcılık yaparak daha bilinçli bir medyanın oluşmasını istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)