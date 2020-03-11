RTÜK üyeliğine CHP'den kontenjanından Okan Konuralp seçildi - Son Dakika
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RTÜK üyeliğine CHP'den kontenjanından Okan Konuralp seçildi

7 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından boş bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

RTÜK üyeliğine CHP'den kontenjanından Okan Konuralp seçildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından boş bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.


TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından seçilecek üye için seçim yapıldı. Seçim öncesinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, seçimin nasıl yapılacağını açıkladı. Milletvekillerinden 5 kişilik tasnif komisyonu oluşturuldu. Milletvekilleri kapalı oylama yöntemiyle Okan Konuralp ve Faruk Bildirici isimlerinden birine oy verdi.


Oy sonuçlarına göre Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. Geçersiz oy sayısı 19 oldu. CHP kontenjanından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi. - ANKARA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Konuralp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
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