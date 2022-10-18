RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin Harekete Geçti; Tele 1'in 10 Güne Kadar Fişinin Çekilmesi İçin Rapor Hazırlattı" - Son Dakika
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin Harekete Geçti; Tele 1'in 10 Güne Kadar Fişinin Çekilmesi İçin Rapor Hazırlattı"

18.10.2022 18:44
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin Harekete Geçti; Tele 1'in 10 Güne Kadar Fişinin Çekilmesi İçin Rapor Hazırlattı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, “Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı. Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek” açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1'in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı. Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurul uzmanlarının Tele 1 ile ilgili yeni bir rapor hazırladığını duyurdu. Taşcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1'in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı. Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, İlhan Taşcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: 'Ebubekir Şahin Harekete Geçti; Tele 1'in 10 Güne Kadar Fişinin Çekilmesi İçin Rapor Hazırlattı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin Harekete Geçti; Tele 1'in 10 Güne Kadar Fişinin Çekilmesi İçin Rapor Hazırlattı" - Son Dakika
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