RTÜK ve YEE, Brüksel'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı ve Türkçe Çalıştayı atölye çalışmalarıyla sürüyor.

Çalıştayın ikinci gününde YEE'nin Brüksel ofisinde, Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, yetişkinlerin yanı sıra çocukların internet kullanımı sırasında maruz kaldığı "siber zorbalık", mahremiyetin ihlali ve korunması konusu, medya okuryazarlığının psikososyal ve kültürel gelişime yansımaları, medyanın duygu, düşünce ve davranışlara etkileri gibi konularda uzmanları dinledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Adnan Altun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Sefer Kalama, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Betül Önay Doğan ve Uzman Klinik Psikolog Nur Sayımlar sunumlar yaptı.

Uzmanlar, internet üzerinden maruz kalınan hak ihlallerine ve bunlarla mücadele için dijital hukuka yoğunlaşılması, çocukların davranışlarının gözlemlenmesi, paylaşılan mahrem bilgilerin ele geçirilmesine karşı dikkatli olunması konularını gündeme getirdi.

Ebeveynler, panelleri dinlerken çocuklar da masal atölyesinde keyifli saatler geçirdi.

Programın ilk gününe RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Bozay, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Sinan Canan, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar katılarak konuşmalar yapmıştı.