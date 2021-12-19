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RTÜK ve YEE, Budapeşte'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi - Son Dakika

RTÜK ve YEE, Budapeşte'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi

19.12.2021 20:17
RTÜK ve YEE, Budapeşte'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlediği "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlediği "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

YEE Budapeşte binasında düzenlenen çalıştayın ikinci gününde, Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Adnan Altun, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Betül Önay Doğan ve Uzman Klinik Psikolog Nur Sayımlar sunumlar yaptı.

Çocuklar için masal atölyesi de düzenlenen programda, Macaristan'ın Türk mutfağı üzerine tek blog yazarı olan Agnes Toth, Türk ve Macar mutfağı hakkında sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay, düzenlenen atölye çalışmalarıyla son buldu.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Macaristan, Atölye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK ve YEE, Budapeşte'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK ve YEE, Budapeşte'de Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması düzenledi - Son Dakika
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