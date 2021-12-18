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RTÜK ve YEE'den Budapeşte'de "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" - Son Dakika

RTÜK ve YEE'den Budapeşte'de "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"

18.12.2021 14:48
RTÜK ve YEE'den Budapeşte'de "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenledi.

YEE Budapeşte binasındaki çalıştaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin, çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, RTÜK'ün medya okur yazarlığının Türkiye'de uygulamalarını yapan üst kurul olduğunu, iki günlük çalıştayın amacının hem yurt dışında yaşayan vatandaşların hem de Türkçe konuşan Türkiye dostlarının dijital medyayı kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgiler aktarma amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Şahin, "İnsanlarımız özellikle pandemiyle birlikte daha fazla izleyen bir topluma, daha fazla uzaktan erişime önem veren bir hale dönüştü. Bu yüzden, bu alanlardaki boşlukların ne şekilde doldurulacağı, bir ebeveynin çocuğuna hangi değerde bulduğu görüntüleri izleteceği veya sosyal medyadaki yayınların akışlarıyla ilgili hangi önlemleri alabileceğini aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş konuşmasında, bu yılın, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olduğunu hatırlatarak "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması münasebetiyle Türkçe'nin bir bilim ve düşünce dili olarak yaygınlaşmasının önemine değindi.

Ateş, "Özellikle son 2 yıldır salgın dolayısıyla herkesin evlerine kapandığı bir dönemde daha çok dijitalleştiğimiz, daha çok medya üzerinden iletişim kurduğumuz bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bundan sonra da gerek eğitim gerekse ilişkilerimiz daha çok dijitalleşecek." diye konuştu.

Büyükelçi Oktay, teknolojiyi üreten ülkeler refah yarışında öne geçerken, özellikle en çok ve en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun daha da derinleştiğini ve aradaki makasın giderek açıldığını söyledi.

Oktay, teknoloji yarışında geri kalan ülkelerin sadece birer tüketici konumuna indirgenip, dışarıya bağımlı hale getirildiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Güran Yiğitbaşı da konuşmasında, değişen dünya ve gelişen teknolojinin günümüzde herkesin hayatını önemli ölçüde değiştirdiğini, özellikle salgınla birlikte Türkiye'nin 2021'deki internet trafiğinin yüzde 58'den fazla arttığını ifade etti.

Yiğitbaşı, "İnternette ve sosyal ağlarda geçirdiğimiz zaman diliminin giderek artması bazı sorun ve tehditleri beraberinde getiriyor. Bu noktada çalıştaya ismini veren, dijital medya okuryazarlığı konusunda farkındalığın artırılması ve bu konuda yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasını biz de bakanlık olarak son derece önemli buluyoruz." diye konuştu.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Macaristan, Yunus Emre, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK ve YEE'den Budapeşte'de 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı' - Son Dakika


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