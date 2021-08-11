Üye Girişi
RTÜK yayın ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yaptırım uyguladı - Son Dakika

RTÜK yayın ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yaptırım uyguladı

11.08.2021 17:50
RTÜK yayın ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yaptırım uyguladı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden televizyonlara yaptırım uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden televizyonlara yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. Orman yangınlarına ilişkin iki kez yayın ilkelerini hatırlatan RTÜK, uyarılarını dikkate almayarak kaos ve manipülasyon haberleri veren kanallara yaptırım kararı aldı.

FOX Ana Haber'in orman yangınlarındaki yayınlarının, kriz zamanı haber alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide endişe, panik, korku ve infial yaratacak şekilde olduğu kanaatine varan Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Aynı kanalda yayınlanan "Aşk Mantık İntikam" dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul, KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında, yayın konuklarının orman söndürme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile hükümeti hedef alan ve hakarete varan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşmasını tespit etmesi nedeniyle ilgili hüküm gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'ye ana haber bülteninde kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu bir tutum gösterilmediğinden hareketle idari para cezası verildi.

Ayrıca, Kurul, tüm televizyonların imza vererek onayladığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" hatırlatmasını tehdit ve sansür olarak gösteren "Haber Aktif" programı nedeniyle KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında konuk Can Ataklı'nın hükümetin yangınlara müdahalesiyle ilgili ifadelerinin eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu belirleyen RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı.

Kurul, TELE 1 ana haber bülteninde yangınla ilgili abartılı ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edeceği, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu tespit edilerek, yayında kanun ihlali yapılması nedeniyle ilgili kanala idari para cezası kesildi.

Kurul, TELE 1'e, "4 Soru 4 Cevap" programını konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Haber Türk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programı hakkında da uzman raporu düzenlendi. Altaylı'nın bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Ayrıca Haber Türk'e orman yangını haberlerindeki yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası verildi.

Haber Türk'te yayınlanan "Açık ve Net" isimli programda, yayın konuğu Turan Aydoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin yayınlanmasıyla yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programındaki konukların orman yangınları hakkında ifadelerini, toplumda infial uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek ifadeler olarak değerlendirdi ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı kanala, "Medya Mahallesi" programının 3 farklı bölümünde yayın ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle idari para cezası verildi.

RTÜK, TR 35'e orman yangını haberlerinden dolayı yayın ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yaptırım uygularken, TV8'e de PSV Eindhoven- Galatasaray futbol maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam yayınlarına yer vermesi tespiti nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Para Cezası, Radyo, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat RTÜK yayın ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yaptırım uyguladı - Son Dakika


Son Dakika

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu 19:00 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar 18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar Trakya ve İstanbul açıklarında 18:31 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı 18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz 17:49 Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 15:59 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
18:30 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
18:28 Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
18:23 Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
17:58 Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor         
19:18
Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu         
18:58
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek         
18:28
Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz         
17:58
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü         
17:18
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 19:27:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK yayın ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement