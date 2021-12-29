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RTÜK, yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüştü - Son Dakika

RTÜK, yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüştü

29.12.2021 19:25
RTÜK, yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüştü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüşerek Halk TV ve Tele 1'e yaptırım uygularken, Disney Plus'a da lisans verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüşerek Halk TV ve Tele 1'e yaptırım uygularken, Disney Plus'a da lisans verdi.

Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan RTÜK, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı. Tele 1'de yayınlanan "Demokrasi Arenası" programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün kullandığı sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen, "Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman. Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor" şeklindeki sözlerin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

HALK TV'YE "SÖZÜM VAR" YAPTIRIMI

Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV'nin "Sözüm Var" programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek Halk TV'ye idari para cezası verildi.

DİSNEY + LİSANS ALDI

RTÜK toplantısında Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türker Ertürk, Lisans, Radyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK, yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüştü - Son Dakika


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