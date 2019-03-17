RTÜK yayın yasaklarına sınırlama getirecek
41 dakika önce
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadığı belirlenecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:25
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