RTÜK yayın yasaklarına sınırlama getirecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadığı belirlenecek" dedi.

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