RTÜK: "Yayıncılarımızın dikkatine" - Son Dakika

RTÜK: "Yayıncılarımızın dikkatine"

30.10.2020 19:37
RTÜK:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), "Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), "Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz" dedi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, " İzmir'de meydana gelen deprem, aziz milletimiz derinden etkilemiştir. Başta İzmirliler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz.

Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz.

Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir.

Anlık gelişmeleri olayların sıcaklığıyla ekranlara yansıtırken halkımızda olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil tam tersine panik havasından uzak bir şekilde vatandaşlarımıza güven veren bir üslupla aktarmanın son derece ehemmiyet arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

RTÜK: Yayıncılarımızın dikkatine

Deprem, Radyo, İzmir, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK: 'Yayıncılarımızın dikkatine' - Son Dakika


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