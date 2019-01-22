Son Dakika Haberleri: Rtx 2060 Sistem Toplama Rehberi

Rtx 2060 Sistem Toplama Rehberi

1 saat önce

ASUS'un yeni hız aşırtmalı RTX 2060 modeli ile 2019 için güçlü bir oyuncu bilgisayarı topladık ve performansını ölçtük. Fiyatı: https: //goo.gl/9johdm Sistem bileşenleri ve detaylar: https: //goo.gl/stXCxf.

ASUS'un yeni hız aşırtmalı RTX 2060 modeli ile 2019 için güçlü bir oyuncu bilgisayarı topladık ve performansını ölçtük. Fiyatı: https://goo.gl/9johdm Sistem bileşenleri ve detaylar: https://goo.gl/stXCxf

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 23:19:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rtx 2060 Sistem Toplama Rehberi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]