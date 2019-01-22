Rtx 2060 Sistem Toplama Rehberi
1 saat önce
ASUS'un yeni hız aşırtmalı RTX 2060 modeli ile 2019 için güçlü bir oyuncu bilgisayarı topladık ve performansını ölçtük. Fiyatı: https: //goo.gl/9johdm Sistem bileşenleri ve detaylar: https: //goo.gl/stXCxf.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: Youtube
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