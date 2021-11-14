Bildiğiniz üzere topladığımız RTX 3060 ekran kartlı sistemi bir kişiye hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Instagram hesabımızda yaptığımız canlı yayınla kazanan şanslı kişiyi belirlerken, eğer İstanbul'da ise hediyeyi ellerimizle teslim edebileceğimizi söylemiştik fakat kazanan kişinin İzmir'de olması bizi bu fikirden caydıramadı.

Kazanan arkadaşa sistemi kargoya verdiğimizi söyledik ve hediyemizle birlikte İzmir'e doğru yola çıktık. Bu video da yolculuğun kısa bir hatırası oldu,

İyi seyirler