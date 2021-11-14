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RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG - Son Dakika

RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG

14.11.2021 19:29
RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG

Youtube kanalımızda düzenlediğimiz çekilişin kazananına sistemi ellerimizle teslim ediyoruz.

Bildiğiniz üzere topladığımız RTX 3060 ekran kartlı sistemi bir kişiye hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Instagram hesabımızda yaptığımız canlı yayınla kazanan şanslı kişiyi belirlerken, eğer İstanbul'da ise hediyeyi ellerimizle teslim edebileceğimizi söylemiştik fakat kazanan kişinin İzmir'de olması bizi bu fikirden caydıramadı.

Kazanan arkadaşa sistemi kargoya verdiğimizi söyledik ve hediyemizle birlikte İzmir'e doğru yola çıktık. Bu video da yolculuğun kısa bir hatırası oldu,

İyi seyirler

RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG

Instagram, İstanbul, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTX 3060 Sistemi Kazanana Ellerimizle Teslim Ettik | İZMİR VLOG - Son Dakika
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