Buna göre, Uganda, Cezayir , Mısır , Fas , Tanzanya , Tunus ve Zimbabve dahil 7 rakibini geride bırakan Ruanda, kıtanın tıp ve sağlık merkezi olma konusunda önemli bir avantaj yakaladı.

Kaynak: AA

Zambiya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ruanda, Afrika İlaç Ajansına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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