Ruanda, Burundi ile ilişkilerin yeniden normalleşeceğini duyurdu - Son Dakika

Ruanda, 2015'te Bujumbura'daki çatışmalar sonrası Burundi ile gerilen ilişkilerinin yeniden normalleşeceğini duyurdu.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, basına yaptığı açıklamada, güney komşusu Burundi ile gerilen ilişkilerin yeniden düzeleceği mesajını verdi.

Burundi ile resmi temasların bir süredir devam ettiği bilgisini paylaşan Kagame, sınır sorunları dahil iki ülke arasındaki birçok sorunun çözülme aşamasına geldiğini belirtti.

Kagame, Burundi ile ilişkilerin normalleşeceğini ifade ederek, "Yakında iki ülke insanları sınırlardan özgürce geçebilecek." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Burundi güvenlik güçleriyle muhalifler arasında 2015'te Bujumbura'daki çatışmalar sonrası gerilmişti.

Burundi hükümeti, Ruanda'nın muhaliflere destek verdiğini iddia etmiş, Ruanda ise bu iddiayı reddetmişti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, 20 Ekim 2020'de iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir araya gelmişti.