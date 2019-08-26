Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza: "Ruanda, Afrika'ya açılan önemli bir kapıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Ruanda'nın ticari fırsatlarını anlattı.



Afrika kıtasındaki ülkelerin ticari fırsatlarının anlatıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, "MÜSİAD Konya olarak, yaklaşık 4 yıldır Afrika kıtasıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Amerika, Çin ve Avrupa ülkeleri, Afrika'nın neredeyse bütün pazara hakim durumda. Biz, Afrika üzerinde çalışmalarda, tek taraflı kazanımları değil, her iki tarafın da kazanmasını arzu ediyoruz. Afrika, yüksek bir potansiyele sahip ve ticari anlamda da Konya sanayisi için oldukça elverişli bir bölgedir. Konya sanayisi olarak, bu pazarlara girip iş yapmalıyız, bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz" dedi.



Konferansa konuk olan Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ise, "Ülkemizde, son yıllarda ciddi gelişmeler yaşandı. Doğu Afrika bölgesinde yer alan Ruanda'da yaklaşık 13 milyon insan yaşamaktadır. Ancak, Ruanda'nın etki alanındaki yakın çevre ile birlikte bu nüfus 80 milyon olarak değerlendirilmelidir. 25 yıl önce Ruanda güvensiz bölge olarak değerlendiriliyordu, ancak şimdilerde oldukça güvenli bölge haline geldi. Ruanda, Afrika ülkeleri arasında yüzde 8'lik büyümeyle 2. sırada yer almaktadır. Ayrıca son 10 yılda Afrika'da en hızlı büyüyen ülkeler arasındadır. Dünya Bankası da Ruanda'yı hızlı büyüyen ikinci ülke olarak değerlendirdi. Ülkemize güvenli bir şekilde yatırımlarınızı yapabilirsiniz şeklinde konuştu.



"Reformlara devam edilecek"



Ülkelerinde hayata geçirilen reformlar sayesinde, şirket açmada kolaylık sağlanmakta ve ülkede herhangi bir mülk satın alınabilmekte olduğunu kaydeden Büyükelçi Williams Nkurunziza, "Reformlara devam edilecek. İnsanların buraya yatırım yapması için sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Ruanda'ya geldiğinizde 6 saat içinde şirketinizi kurabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz anda şirketinizi ülke dışına da çıkarabilirsiniz. Bu konuda hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Ruanda'yı kıtaya açılan bir kapı olarak kullanabilirsiniz. Serbest bölge anlaşmasıyla, ürünleriniz herhangi bir gümrük vergisine de tabi tutulmadan, Ruanda'dan diğer ülkelere giriş yapılabilir. Ruanda bir dağıtım merkezi kurulursa Konya'da ürettiğiniz ürünleri oraya sevk edebilir ve diğer ülkelerdeki iş adamları buraya gelip ürünlerinizi rahatlıkla satın alabilir. 20 milyon dolar ayakkabı, 70 milyon dolar civarında tekstil ve 100 milyon dolar mobilya ithalatımız var. Bu sektörlerde yatırımı yapmak isteyenleri ülkemize davet ediyorum. Ayrıca 2024'e kadar 40 bin konut yapılması planlanmaktadır. Devletimizin 5 milyar dolarlık bir projesiyle akıllı ve yeşil bir şehir inşa etmek istiyoruz. İnşaat sektöründe de büyük bir fırsatla karşı karşıyasınız. Madencilik, enerji ve turizm sektöründe de ciddi yatırımlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Ruanda'da Türkiye'den de para kazanan şirketler de var. İstanbul merkezli bir firma, 300 milyon dolarlık bir yatırımla otel, alışveriş merkezi ve 350 milyon dolara kömürden elektrik üreten enerji santrali kurdu. Sizleri Ruanda'ya yatırım yapmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Hükumetimizin sunduğu kolaylıklar sayesinde uzun yıllar herhangi bir sorunla karşılaşmadan güven içerisinde çalışabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KONYA