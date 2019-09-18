Ruanda büyükelçisinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, Nkurunziza'ya Kayseri ile ilgili bilgiler verdi.

Kayseri'yi ticaretin, sanayinin, turizmin, sporun, eğitimin ve kültürün merkezi olarak tanıtan Büyükkılıç, Kayseri'nin yaklaşık olarak 6 bin yıllık ticari geçmişi ile ticaretin merkezi olarak anıldığına vurgu yaptı.

Kültepe Kaniş Karum'daki yapılan kazılar sonrasında çek, senet gibi ticari metalarla ilgili verilerin bulunduğunu belirten Büyükkılıç, "Kayseri değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bunların arasında Kapadokya diye bilinen bölgenin başkentliğini de yapmış önemli bir turizm merkezidir." ifadelerini kullandı.

Nkurunziza ise Büyükkılıç'a samimi ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri'yi gelişmiş ve modern bir şehir olarak bildiğini, böyle bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmenin de yoğun mesai gerektirdiğini belirtti.

Böylesi yoğun bir ortamda Başkan Büyükkılıç'a kendisine vakit ayırdığı için teşekkür eden Nkurunziza, Kayseri'ye ikinci kez geldiğini, özellikle Kayseri ile ülkesi arasında kuvvetli bağlar oluşturmak amacıyla tekrar ziyaret ettiğini aktardı.

Yeterince ticaret yapılmadığını düşündüğünü Nkurunziza, şöyle devam etti:

"Kayseri ile özellikle ilgilenmemizin sebebi buradaki endüstri ve organize sanayi. Buradaki olan her şeyi iş gücü ve sektörler açısından biz Ruanda'ya da uygulamak istiyoruz. Mobilya ithalatı, tekstil ürünleri ve aynı zamanda paketleme ve plastik üzerinde de ithalat yapıyoruz. Ama buradan yeterince ithalat yapamıyoruz. İthalat yapmaya geldik. Yatırım ve ticaret konusunda da neler yapılabileceğini konuşmak için buradayız."

Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, Kayseri'deki iş adamlarının Ruanda ile ticaret yapmaları halinde Büyükşehir Belediyesinden destek beklediğini de kaydetti.

Ziyarette, Büyükkılıç konuk büyükelçiye, Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikası ile çini bir tabak ve Kayseri'yi tanıtıcı kitap, Nkurunziza da Büyükkılıç'a Ruanda'yı anlatan bir kitap hediye etti.