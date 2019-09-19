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Ruanda Büyükelçisinden KAYSO'ya Ziyaret

2 saat önce

Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Ruanda Büyükelçisinden KAYSO'ya Ziyaret, System.String[]

Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.


Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisini Odamızda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, konuk Büyükelçiye Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi.


Türkiye ile Ruanda arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğuna vurgu yapan Oğuzbaş, "2018 yılında Türkiye'nin Ruanda'ya 21 milyon dolar civarında bir ihracatı, 130 bin dolar kadarda ithalatı var. Bakıldığı zaman bu rakamlar oldukça düşük. Bu tür karşılıklı ziyaretler ve iş dünyasının birbirini tanıması ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağını düşünüyorum. Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak bu sürece her türlü katkıyı vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın Büyükelçiye ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunziza ise, Kayseri'ye ikinci kez geldiğini belirterek, şehrimiz ile Ruanda arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükelçi Nkurunziza, iki ülke arasındaki işbirliklerinin her alanda geliştirilmesi için ülkesindeki imkanlar hakkında bilgi verirken, ticari fırsatları yerinde görmek üzere Kayserili sanayicileri Ruanda'ya davet etti. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Williams, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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