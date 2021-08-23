Ruanda'da 18 yaş ve üstü nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları 18 yaş ve üstü genç yetişkinlere uygulanmaya başlandı.

Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga, yaptığı açıklamada, daha önce yalnızca 40 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, bugün itibariyle 18 yaş ve üstü genç yetişkinlerin de erişimine açıldığını belirtti.

Aşı kampayasının üçüncü aşamasında, başkent Kigali ve diğer bölgelerde genç yetişkinlere aşı uygulanmaya başladığını kaydeden Mpunga, "Uygunluğun 18 yaş ve üstü kişilere genişletilmesi, ekonominin farklı sektörlerinde çalışan ve çoğunluğu bu yaş grubunda olan işçiler arasında virüsün bulaşmasını durdurmaya yardımcı olacak." dedi.

Mpunga, aşıların ülkenin Kigali ve diğer büyük şehirlerin, normal ticari faaliyetlerine dönmesine yardımcı olacağının altını çizerek, böylece ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, diğer büyük şehirlere geçmeden önce, Kigali'nin Gasabo, Kicukiro ve Nyarugenge bölgelerinde kurulan aşı merkezlerinde iki hafta boyunca uygun kişilerin yüzde 90'ından fazlasını aşılamayı umuyor.

Yaklaşık 13 milyon nüfuslu Ruanda'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 83 bini geçti, virüs nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.