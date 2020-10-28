Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu - Son Dakika

Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

28.10.2020 23:01
Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu, System.String[]

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Yerel yetkili Richard Gasana, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Gatsibo bölgesinde eski Murambi Valisi Jean Baptiste Gatete'nin emriyle öldürülen soykırım kurbanlarının olduğu bir toplu mezarın keşfedildiğini belirtti.

Gasana, soykırım sırasında Kiziguro Katolik Kilisesi'ne sığındıktan sonra buradan çıkarılarak öldürülen kurbanların mezarlarının yaklaşık 30 metre derinlikte olduğunu ve kazı çalışmalarının 3 hafta sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

Murambi bölgesinin valiliğini 1987-1993 yıllarında yapan ve sonrasında bölgedeki siyasi etkinliğini sürdüren Gatete, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış ve 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

Resmi rakamlara göre, ülkede 2018-2019 yıllarında yaklaşık 118 bin soykırım kurbanının kalıntılarına ulaşıldı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Katolik Kilisesi, Soykırım, Ruanda, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu - Son Dakika

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