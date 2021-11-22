Ruanda'da 5 binden fazla aileye akıllı telefon dağıtılacak - Son Dakika

Teknolojiye daha ekonomik erişim için Afrika'da bir ilke imza atarak akıllı telefon fabrikası kuran Ruanda'da 5 binden fazla aileye akıllı telefon dağıtılacağı bildirildi.

Uganda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta daha da büyüyeceğiz. Ülkedeki daha fazla bölgeye akıllı telefon dağıtacağız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Connect Rwanda" kampanyası kapsamında bugünden itibaren Burera, Gakenke, Karongi, Nyamasheke, Kamonyi, Muhangadis, Kayonza, Kirehe ve Gasabo bölgelerindeki 5 bin 106 aileye akıllı telefon dağıtılacağı kaydedildi.

Ruanda'da 2019 verilerine göre, halkın yüzde 52,1'i internete erişim sağlayabiliyor.

Hükümet, halkın teknolojiye daha ekonomik erişimi için 2019'da akıllı telefon fabrikası kurmuş, 1 milyon aileye akıllı telefon dağıtmayı hedeflemişti.

"Mara" adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonlar iki model olarak üretiliyor.