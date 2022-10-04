Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu

04.10.2022 18:07
Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu

Ruanda'da Ebola virüsü salgınına karşı test merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Ruanda'da Ebola virüsü salgınına karşı test merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola salgınına karşı önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde 7 test merkezinin kurulduğu vurgulanan açıklamada, olası salgına karşı farklı adımların da atılacağı kaydedildi.

Öte yandan alınan önlemler kapsamında salgınla mücadele ekiplerinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ruanda'da henüz bir Ebola virüsü vakası tespit edilmedi.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

YORUMLAR
500
Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi Sudan'da benzinde yüzde 25,4 indirime gidildi Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'ndan Anadolu Ajansı Sudan ofisine ziyaret Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'ndan Anadolu Ajansı Sudan ofisine ziyaret
Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:50 Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 00:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement