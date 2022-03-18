Ruanda'da hoparlörden ezan yasağına dair camilere bildiri gönderildi - Son Dakika
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Ruanda'da hoparlörden ezan yasağına dair camilere bildiri gönderildi

18.03.2022 21:18
Ruanda'da hoparlörden ezan yasağına dair camilere bildiri gönderildi

Ruanda'da, hükümetin 2018'de yaptığı kanun değişikliği kapsamında belirli vakitlerde hoparlörden ezan okunması yasağının uygulanması için camilere tebligat gönderildi.

Ruanda'da, hükümetin 2018'de yaptığı kanun değişikliği kapsamında belirli vakitlerde hoparlörden ezan okunması yasağının uygulanması için camilere tebligat gönderildi.

Ruanda Müslüman Topluluğu (RMC), Ruanda'daki tüm camilere gönderdiği bildiride, 17 Mart'tan itibaren cami hoparlörlerinden sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde ezan okunmasının yasaklandığı duyuruldu.

Ruanda Yerel Yönetimler Bakanı Gatabazi Jean Marie Vianney, yaptığı açıklamada, ezanla ilgili kararın yeni olmadığını, 2018'de değiştirilen çevre kanunu kapsamında alındığını söyledi.

Vianney, "Gerçek şu ki; çıkarılan yasa uygulanmadı. Direktiflere uyulmadı. Çevre sakinlerinden rahatsız olduklarını söyleyenlerin talebi üzerine yasayı kesin olarak uygulama kararı aldık." dedi.

Kararın yanlış anlaşıldığını söyleyen Vianney, "Karar, ibadeti kaldırma kararı değil. Müslümanlar, ibadetlerini özgürce yapabilir. Kararın amacı; Ruanda genelinde 16.00- 06.00 saatlerinde gerçekleştirilen gürültülü faaliyetlerin askıya alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda sabah, akşam ve yatsı namazları için hoparlörden ezan okunmasına izin verilmeyecek.

Ruanda hükümeti, 2018'de yaptığı bir yasa değişikliği ile başkent Kigali'deki barlar, restoranlar ve dini mekanlarda belli bir saatten sonra gürültü yapılmasını yasakladı. Bu yasak kapsamında camilere ve kiliselere uyarılarda bulunuldu. Yasanın çıktığı 2018'de çeşitli tartışmalar yaşansa da karar, şu ana kadar tam anlamıyla uygulanmadı.

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Müslüman, Ruanda, Mart, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda'da hoparlörden ezan yasağına dair camilere bildiri gönderildi - Son Dakika


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