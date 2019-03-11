Son Dakika Haberleri: Ruanda'da İlk Yerli Akıllı Telefon Fabrikası Açılacak

Ruanda'da İlk Yerli Akıllı Telefon Fabrikası Açılacak

1 saat önce

Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, ülkesinin ilk yerli akıllı telefon fabrikasının nisan ayında açılacağını açıkladı.

Ruanda'da İlk Yerli Akıllı Telefon Fabrikası Açılacak, System.String[]
Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, ülkesinin ilk yerli akıllı telefon fabrikasının nisan ayında açılacağını açıkladı.

Bakan Ingabire, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir hazırlıkları devam eden ilk yerli akıllı telefon fabrikasının gelecek ay açılacağını söyledi.

Fabrikanın hem akıllı telefon ücretlerini düşüreceğini hem de istihdam imkanı sağlayacağını kaydeden Ingabire, "Akıllı telefonlar, iletişim sistemleri için çok önemli araçlardır ve yüksek fiyatları olan bu telefonları ülkemizde üreterek daha kolay satın alınabilmesini sağlayacağız." dedi.

Ingabire, telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Ücretleri azaltarak insanların internet kullanımını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın, aynı zamanda " Afrika'nın ilk yerli akıllı telefon fabrikası" olacağı bildirildi.

Ruanda merkezli bir şirket bünyesinde açılacak fabrikayla 20 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Üretilecek akıllı telefon, Afrika'da Android Oreo uyumlu ilk yerli akıllı telefon olacak.

2018 yılı verilerine göre ülkede halkın yüzde 47,7'si internete erişim sağlayabiliyor.

Afrika kıtasında akıllı telefon kullanımının, gelecek yıllarda iki katına çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Demirkol, Loris Karius'u Fabri ile Kıyasladı Ege Denizinde Korkutan Deprem

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruanda'da İlk Yerli Akıllı Telefon Fabrikası Açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]