Ruanda'da, İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - Son Dakika
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Ruanda'da, İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı

20.05.2022 10:40
Ruanda'da, İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı

Ruanda Hükümeti, İngiltere'den gönderilecek göçmen ve sığınmacıların yerleştirileceği üç tesisin açılışını yaptı.

Ruanda Hükümeti, İngiltere'den gönderilecek göçmen ve sığınmacıların yerleştirileceği üç tesisin açılışını yaptı.

Basın açıklaması yapan Ruanda Hükümet Sözcü Yardımcısı Alain Mukurarinda, göçmenleri ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü ve bu ayın sonuna doğru ilk grubu beklediklerini söyledi.

Mukurarinda, "İlk göçmenlerin Ruanda'ya varış tarihi henüz belli değil. Yaklaşık 50 kişiden oluşan ilk grubun muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini düşünüyoruz." şdedi.

Göçmenlerin, Hope Hostel, Desire Otel ve Hallmark rezidanslarında ağırlanacağı açıklandı.

Mukurarinda, "İngiltere'ye kaçak giren göçmenlerin yanı sıra aileler, bekarlar ve yaşlılar dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki insanları bekliyoruz ve bu yüzden onları ağırlamak için farklı tesisler hazırladık." dedi.

Göçmenleri hapsetmeyeceklerini ve sadece ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Mukurarinda, göçmenlerin seyahat haklarının olduğunu belirtti.

Mukurarinda, "Göçmenler ve sığınmacılar, tıpkı Ruandalılar gibi hareket özgürlüğüne sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

İngiltere ile imzaladıkları sözleşmeye göre, göçmenlerin 5 yıl boyunca tesislerde ağırlanacağını, daha sonra iltica başvurusu yapma hakkına sahip olacakları açıklandı.

İngiltere ve Ruanda, İngiltere'de yaşa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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