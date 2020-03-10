Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor - Son Dakika

Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor

6 saat önce

Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirdi.

Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor, System.String[]

Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirdi.

The New Times'ın haberine göre, henüz ülkede tespit edilmeyen virüse karşı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında el hijyenini sağlamak için adımlar attı.

Başkent Kigali'de binlerce kişinin kullandığı merkezi otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirilirken halktan araçlara binmeden önce ellerini yıkamaları istendi.

Şehrin kalabalık noktalarına konulan muslukların yanında sabun gibi el hijyenini sağlayacak malzemeler de bulunuyor.

Hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çeken uzmanlar, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, olmaması halinde alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Virüsün dünyanın diğer bölgelerine göre geç ulaştığı Afrika kıtasında vaka sayıları ise artmaya devam ediyor.

Kıta genelinde Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya'da şimdiye kadar yaklaşık 100 kişide virüs görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:11:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]