Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethaneler 4 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan cemaatle ibadet yasağı kaldırılarak tüm ibadethaneler yeniden açıldı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin öncülüğünde yapılan kabine toplantısında, ülke genelindeki cami ve kiliselerin ibadete yeniden açılması kararı alındığı bildirildi.

İbadethanelerde Kovid-19'un önlemlerini alınması gerektiği işaret edilen açıklamada, "İbadetçiler, kayıt yaptırmalı ve 1,5 metre fiziksel mesafe korumalı. İbadete gelen herkes maske takmalı, yardımlar nakit olarak verilmemeli ve 12 yaş altı çocukların ibadethanelere girmelerini yasak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havalimanlarının 1 Ağustos'ta açılacağı, okulların ise eylüle kadar kapalı kalacağı kaydedildi.



Ruanda'da şimdiye kadar 1435 Kovid-19 vakası görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi.