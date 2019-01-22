Son Dakika Haberleri: Ruanda'da Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü

Ruanda'da Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü

1 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın Mwulire bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 14 işçi hayatını kaybetti.

Ruanda'da Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü, System.String[]
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın Mwulire bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 14 işçi hayatını kaybetti.

Mwulire bölge yetkililerinden Jean Claude Rwagasana, yaptığı açıklamada, son günlerde bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.

Rwagasana, "Enkazda bulunan 7'si kadın 14 kişi yaşamını yitirdi. Maalesef arama kurtarma ekipleri göçük altındakilerin bir tanesini bile sağ çıkaramadı." dedi.

Ruanda'da 2017'de meydana gelen göçükte 27 madenci ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:40 Kaynak: AA

İşçi, Afrika, Güncel
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