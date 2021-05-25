Ruanda'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem hasara neden oldu - Son Dakika

Afrika ülkesi Ruanda'da, sabah saatlerinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, deprem, ülkenin batısındaki Rubavu bölgesinde yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve okullarda çatlaklar meydana gelirken, yolların da hasar gördüğü kaydedildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de de hissedilen deprem nedeniyle birçok ailenin evini terk ettiği açıklandı.

Ülkenin batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Nyiragongo yanardağında dün meydana gelen patlama nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken, 5 bin kişi de komşu ülke Ruanda'ya sığınmıştı.