Ruanda'da sel: 12 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruanda'da sel: 12 ölü - Son Dakika

Ruanda'da sel: 12 ölü

7 saat önce

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ruanda'da sel: 12 ölü, System.String[]

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The New Times gazetesinin haberine göre, ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 120 ev yıkıldı, bazı yollar da kullanılmaz duruma geldi.

Başkent Kigali'de 4, ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybederken, su ve elektrik kesintisine yol açan altyapı hasarlarını onarmak için çalışma başlatıldı.

Ülkede beklenen yağışlar nedeniyle geçen hafta binlerce kişi riskli bölgelerden tahliye edilmişti.

Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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