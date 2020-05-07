- Ruanda'da sel: 65 ölü - Son Dakika

- Ruanda'da sel: 65 ölü

KİGALİ - Ruanda'da şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen selde 65 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda'nın Gakenke bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Yetkililer, meydana gelen sel nedeni ile 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 evin ise kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yetkililer, ayrıca 5 köprüde ve kilometrelerce yolda hasar olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Uzmanları, alışılmışın dışında şiddetli yağışlar konusunda halka uyarı yaparak, riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.