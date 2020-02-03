Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı - Son Dakika

Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı
7 saat önce
Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.
Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kigali ve çevre kentlerde etkili olan sağanaklar nedeniyle 15 evin yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, sel ve heyelanlarda 13 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Ülkede sağanak yağışın bugün de sürmesi bekleniyor.
Son Dakika Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi