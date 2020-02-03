Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı - Son Dakika
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Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı

7 saat önce

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı, System.String[]

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kigali ve çevre kentlerde etkili olan sağanaklar nedeniyle 15 evin yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda 13 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ülkede sağanak yağışın bugün de sürmesi bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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