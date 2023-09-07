Ruanda'da seri katilin evinden 10'dan fazla ceset çıktı! Cesetlerin çoğu hayat kadınlarına ait - Son Dakika

Ruanda'da seri katilin evinden 10'dan fazla ceset çıktı! Cesetlerin çoğu hayat kadınlarına ait

Ruanda\'da seri katilin evinden 10\'dan fazla ceset çıktı! Cesetlerin çoğu hayat kadınlarına ait
Son Güncelleme: 07.09.2023 15:58

Ruanda polisi, 10'dan fazla kadını öldürüp cesetlerini evinin mutfağına gömen seri katilin yakalandığını duyurdu. 34 yaşındaki zanlının evinden çıkan cesetlerin çoğunun kadın ve hayat kadını olduğu belirtildi.

Ruanda polisi, 10'dan fazla kadını öldürüp cesetlerini evinin mutfağına gömen seri katilin yakalandığını duyurdu. 34 yaşındaki zanlının evinden çıkan cesetlerin çoğunun kadın ve hayat kadını olduğu belirtildi.

EVİNE GÖMDÜĞÜ CESETLER ÇIKARILDI

The New Times gazetesinin haberine göre, 34 yaşındaki Denis Kazungu, polisin yaptığı baskın sonucu başkent Kigali'de yakalandı. Operasyonda polise mukavemet gösteren zanlının, 10'dan fazla kadını öldürdüğü bildirildi. Kazungu'nun evine gömdüğü cesetleri çıkaran polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILMIŞ

Daha önce soygun ve tecavüz gibi suçlamalarla gözaltına alınan zanlının delil yetersizliğinden salıverildiği öğrenildi.
Komşuları Kazungu'nun evine kimseyi almadığını ifade etti, evden çıkarılan cesetlerin kadınlara ait olduğu belirtildi.

ÇOĞU HAYAT KADINI

Rib sözcüsü Thierry Murangira, çok sayıda cesedin bulunduğunu ancak kesin sayının adli tıp incelemeleri sonrasında belirleneceğini söyledi. Bay Murangira, "Çoğunlukla hayat kadını olan kurbanlarını evine çekerek, telefonlarını ve eşyalarını çaldığını, ardından onları boğarak öldürdüğünü ve kiraladığı evin mutfağında kazılmış bir çukura gömdüğünü söyledi." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ruanda'da seri katilin evinden 10'dan fazla ceset çıktı! Cesetlerin çoğu hayat kadınlarına ait - Son Dakika
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