Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti

28.04.2022 21:46
Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti

Ruanda'da 1994'teki soykırım sırasında kocasını öldüren adamı affeden Bernadette Mukakabera, oğlunun bu kişinin kızıyla evlenmesine izin verdi.

Ruanda'da 1994'teki soykırım sırasında kocasını öldüren adamı affeden Bernadette Mukakabera, oğlunun bu kişinin kızıyla evlenmesine izin verdi.

BBC'nin haberine göre, Ruanda'nın batısında yaşayan Mukakabera ailesiyle komşu olan Gratien Nyaminani, binlerce Hutu gibi komşuları olan Tutsi aileye saldırdı ve bu ailenin babasını öldürdü.

Daha sonra 2004 yılında çıkartıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Nyaminani, Bernadette Mukakabera'dan özür diledi. Bernadette Mukakabera, kocasını öldüren soykırım zanlısını affederek Nyaminani'nin 19 yıl hapis cezasından kurtulmasını sağladı. Nyaminani, sadece 2 yıl toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Soykırım sırasında 9 yaşlarında olan Gratien'in kızı Yankurije Donata, Bernadette'in evine giderek ev işlerine yardım etmeye başladı. Bu sırada evin oğluyla tanıştı ve evlenmeye karar verdi.

Babasının davranışlarından dolayı gelinine karşı herhangi bir kırgınlık duymadığını aktaran Mukakabera, oğlu ile evlenmesi için teşvik ettiğini belirtti. Çift, soykırımdan 14 yıl sonra evlendi.

Bernadette, "Çocuklarımızın olanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Sadece aşık oldular. Hiçbir şey insanların birbirini sevmesini engellememeli." dedi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Ermeni vahşetinin tanığı: 'Kanlı köprü' Ermeni vahşetinin tanığı: 'Kanlı köprü' Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği

Soykırım, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafını gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 21:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement