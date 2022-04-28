Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti - Son Dakika

Ruanda'da 1994'teki soykırım sırasında kocasını öldüren adamı affeden Bernadette Mukakabera, oğlunun bu kişinin kızıyla evlenmesine izin verdi.

BBC'nin haberine göre, Ruanda'nın batısında yaşayan Mukakabera ailesiyle komşu olan Gratien Nyaminani, binlerce Hutu gibi komşuları olan Tutsi aileye saldırdı ve bu ailenin babasını öldürdü.

Daha sonra 2004 yılında çıkartıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Nyaminani, Bernadette Mukakabera'dan özür diledi. Bernadette Mukakabera, kocasını öldüren soykırım zanlısını affederek Nyaminani'nin 19 yıl hapis cezasından kurtulmasını sağladı. Nyaminani, sadece 2 yıl toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Soykırım sırasında 9 yaşlarında olan Gratien'in kızı Yankurije Donata, Bernadette'in evine giderek ev işlerine yardım etmeye başladı. Bu sırada evin oğluyla tanıştı ve evlenmeye karar verdi.

Babasının davranışlarından dolayı gelinine karşı herhangi bir kırgınlık duymadığını aktaran Mukakabera, oğlu ile evlenmesi için teşvik ettiğini belirtti. Çift, soykırımdan 14 yıl sonra evlendi.

Bernadette, "Çocuklarımızın olanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Sadece aşık oldular. Hiçbir şey insanların birbirini sevmesini engellememeli." dedi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.