Ruanda'da soykırımın yıl dönümünde binlerce kişilik toplu mezar kazılıyor - Son Dakika

Ruanda hükümeti, 1994'deki soykırım sırasında binlerce insanın cesedin atıldığı tahmin edilen bir barajda su boşaltma ve kazma çalışmaları başlattı.

The New Times'ın haberine göre, ülkenin Kayonza bölgesinde yer alan bir barajda yaklaşık iki hafta önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yetkililer, bu hafta barajın kurutulmasıyla toprak altındaki cesetleri aramaya başlayacaklarını duyurdu.

Yaklaşık iki yıl önce barajın suları çekildiğinde, bölge halkının toprak altından 51 iskelet çıkarttığı aktarıldı.

Kesin rakam bilinmemekle beraber barajın içinde 3 bine yakın cesedin olabileceği tahmin ediliyor.

Ruanda'da 7 Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlatılan ve yaklaşık 100 gün süren soykırımda 800 bin kişi hayatını kaybetmişti.