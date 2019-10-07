Son Dakika Haberleri: Ruanda'da turistik bölgeye saldıran 19 kişi öldürüldü
Son Dakika Güncel Ruanda'da turistik bölgeye saldıran 19 kişi öldürüldü

Ruanda'da turistik bölgeye saldıran 19 kişi öldürüldü

1 saat önce

Ruanda'da geçen hafta turistik bölgede düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı yapan 19 kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ruanda'da turistik bölgeye saldıran 19 kişi öldürüldü, System.String[]

Ruanda'da geçen hafta turistik bölgede düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı yapan 19 kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ruanda Emniyet Sözcüsü John Bosco Kabera yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırı yakınlarındaki Musanze bölgesinde saldırı düzenleyen gruptan 19 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden The New Times, yakalananların ifadelerine dayanarak saldırının arkasındaki grubun Ruanda Demokratik Kurtuluş Kuvvetleri (FDLR) olduğunu ileri sürdü.

Volcanoes Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Musanze, özellikle dağ gorillerini görmek isteyen turistlerin akınına uğruyor.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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